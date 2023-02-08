Kanada’nın dış ticaret açığı Aralık ayında 160 milyon $’a geriledi

Çarşamba, 08 Şubat 2023 10:04:37 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında çoğunlukla enerji ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak %1,2 düşüş kaydederken, mal ithalatı ise çoğunlukla tüketim malları ithalatının azalması sebebiyle %1,3 geriledi. Bunun sonucunda bir önceki ay 219 milyon $ seviyesinde yer alan dış ticaret açığı Aralık ayında 160 milyon $ seviyesine indi.

Aralık ayında toplam ihracat %1,2 düşüşle 63 milyar $ yer alarak geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. 11 ürün grubunun yedisinde düşüşler görüldü. Söz konusu düşüşte enerji ürünleri ihracatı başı çekti. Ancak enerji ürünleri hariç ihracat %0,8 arttı. Toplam ihracat tonaj bakımından %0,9 yükseldi.

Toplam ithalat %1,3 düşüşle 63,1 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun yedisinde düşüşler gözlendi. Söz konusu düşüşte çoğunlukla tüketim malları ve motorlu taşıtlar ve parçaları ithalatındaki aşağı yönlü hareket etkili oldu. Toplam ithalat tonaj bakımından %1,9 azaldı.

Söz konusu ayda ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat bir önceki aya kıyasla %3,8 düştü. İsviçre (farmasötik ürünler), Meksika (çeşitli ürünler) ve Hollanda’dan (benzin) yapılan ithalat en büyük düşüşleri gösterdi.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat Aralık ayında %4,5 azaldı. Çin (yağlı tohum ve kanola) ve İngiltere’ye (altın) yapılan ihracat en sert düşüşleri kaydetti.

Aralık ayında Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı bir önceki ay kaydedilen 7,3 milyar $’a kıyasla 7,1 milyar $ seviyesine indi.

ABD’ye yapılan ihracat %0,1 düşerken, ABD’den yapılan ithalat ise %0,2 yükseldi. Sonuç olarak, Kanada’nın ABD ile dış ticaret fazlası Kasım ayında kaydedilen 7,1 milyar $’a kıyasla 7 milyar $’a düşerek üst üste yedi ay düşüş göstermiş oldu.

2022 yılında Kanada’nın dış ticaret fazlası bir önceki yıl kaydedilen 4,6 milyar $’a kıyasla 20,1 milyar $ seviyesine çıktı. Söz konusu artışta çoğunlukla yüksek fiyatlara bağlı olarak %22,1 artış gösteren ihracat etkili oldu. İthalat da aynı yıl %19,8 yükseldi.