Kanada Aralık ayında 312 milyon $ ticaret açığı verdi

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:04:41 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında %0,2 artış kaydederken, mal ihracatı ise %1,9 düşüş kaydetti. Bunun sonucunda bir önceki ay 1,1 milyar $ seviyesinde yer alan dış ticaret fazlası Aralık ayında 312 milyon ‘lık dış ticaret açığına dönüştü.

İhracat tonajı %1,9 düşerken ithalat tonajı %1,3 artış gösterdi.

ABD’ye yapılan ihracat Aralık ayında %3,4 düşüş kaydetti. ABD’den yapılan ithalat ise %0,7 yükseldi. Bu nedenle Kanada’nın ABD ile olan ticaret fazlası Kasım ayında kaydedilen 11,2 milyar $’dan 9,2 milyar $’a indi.

Söz konusu ayda ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %3,3 artarken bu ülkelerden yapılan ithalat ise %0,6 düşüş gösterdi. Böylece Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı dış ticaret açığı Kasım ayında kaydedilen 10,1 milyar $’dan 9,5 milyar $’a geriledi.

Kanada 2022 yılının tamamında 19,7 milyar $ dış ticaret fazlası kaydederken 2023 yılında 1,4 milyar $ değerinde dış ticaret açığı verdi. Bu dış ticaret açığı, 2023 yılında ithalatın %1,4 artmasına ve ihracatın aynı oranda düşmesine bağlandı.

2023 yılında ithalattaki artışın en büyük kaynağı, %19,5 artış gösteren motorlu araçlar ve parçalarının ithalatı olurken enerji ürünlerinin ihracatının %18,9 düşmesi toplam ihracata önemli ölçüde zarar verdi.

Kanada, 2023 yılında toplam 1,5 trilyon $ değerinde ticaret yaptı.