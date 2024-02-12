Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşerken ABD’de arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 9 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 623 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 121 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 499 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 138 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 232 adet seviyesinde yatay seyretti. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 18 adet geriledi.