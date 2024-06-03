Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artarken ABD’de yatay

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 31 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 600 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 100 adet seviyesine yükselirken petrol sondaj kuleleri haftalık 1 adet düşüşle 496 adet seviyesinde yer aldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 96 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 128 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.