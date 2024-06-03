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Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artarken ABD’de yatay

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:13:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 31 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 600 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 100 adet seviyesine yükselirken petrol sondaj kuleleri haftalık 1 adet düşüşle 496 adet seviyesinde yer aldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 96 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 128 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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