ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal karbon yuvarlak kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürüne uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin ya da teşviklerin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjları %69,20 ve %85,55 olarak belirlenirken, teşvik oranları %29,62 ila %616,83 arasında tespit edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.10.00, 7306.30.50.25, 7306.30.50.32, 7306.30.50.40,7306.30.50.55, 7306.30.50.85, 7306.30.50.90, 7306.50.10.00, 7306.50.50.50, 7306.50.50.70,7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10, ve 7306.19.51.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.