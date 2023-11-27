Kanada Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik geriye dönük vergi değerlendirmelerine ilişkin karar aldı

Pazartesi, 27 Kasım 2023 16:00:20 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), 2021 yılının Temmuz ve 2022 yılının Ağustos ayları arasındaki dönemde Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine uygulanan vergilerin bazı durumlarda geriye dönük olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

CBSA söz konusu kararı, 8 Eylül 2022 tarihinde başlattığı yeniden soruşturmada elde ettiği bulgular doğrultusunda aldı. Türkiye çıkışlı inşaat demirine şu an ihracat fiyatının %41’ine denk oranda vergi uygulanıyor. Söz konusu vergi 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Vergi uygulanan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Kanada Çelik Üreticileri Birliği de (CSPA) Kanada hükümeti ve CBSA’nın aldığı bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CSPA, geriye dönük vergi değerlendirmelerinin Kanada’nın adil ticarete yönelik taahhüdünü gösterme açısından kritik bir önem taşıdığını söyledi.