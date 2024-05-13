Kanada dört ülkeden ithal kaynaklı boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:19:05 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınırı Hizmetleri Ajansı (CBSA), Pakistan, Filipinler, Türkiye ve Vietnam’dan ithal karbon çelikten kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesini tamamlayarak, verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açacağını belirtti.

2019 yılında getirilen antidamping vergileri Pakistan ve Filipinler için %66,8, Türkiye için %45,8 ve Vietnam için %54,2 oranlarında yer alıyor. Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), verginin kaldırılmasının Kanada çelik sektörüne zarar verip vermeyeceğini inceleyecek ve kararını en geç 16 Ekim 2024 tarihinde açıklayacak.