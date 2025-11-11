JSW Energy yeşil hidrojen tesisinde faaliyete başladı

Hindistan merkezli JSW Energy Limited şirketi, ülkenin en büyük yeşil hidrojen tesisini faaliyete geçirdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Karnataka eyaletinde, JSW Steel Limited’in Vijayanagar çelik tesisinin yanında kurulan bu yeşil hidrojen tesisi, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ünitesine yeşil hidrojen tedarik edecek. Bu sayede fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak düşük karbonlu çelik üretimi sağlanacak.

Yedi yıllık anlaşma kapsamında JSW Energy, JSW Steel’e yıllık 3.800 mt yeşil hidrojen ve 30.000 mt yeşil oksijen tedarik edecek.

Şirket, bu üretimin Hindistan hükümetinin Güneş Enerjisi Kurumu tarafından yürütülen Stratejik Yeşil Hidrojen Geçişi programı kapsamındaki yıllık 6.800 mt’luk tahsisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca JSW Energy, JSW Steel ile bir anlaşma imzalayarak 2030 yılına kadar yıllık 85.000–90.000 mt yeşil hidrojen ve 720.000 mt yeşil oksijen tedarik seviyesine kademeli olarak ulaşmayı hedefliyor.