NMDC’nin Bailadila demir cevheri madeni kapasite artışı için arazi tahsisi onaylandı

Hindistan hükümeti, NMDC Limited’in ülkenin orta kesiminde yer alan Chhattisgarh eyaletindeki Bailadila Deposit-II demir cevheri madeninde kapasite artışına gitmesine olanak sağlayacak şekilde orman arazisinin tahsis edilmesini onayladı.

Üretim kapasitesi yıllık 14,5 milyon mt’a çıkacak

Böylece Bailadila bölgesinde yaklaşık 875 hektarlık orman arazisi tahsis edilecek. Bu sayede NMDC, madenin yıllık demir cevheri üretim kapasitesini mevcut 11,30 milyon mt seviyesinden 14,50 milyon mt seviyesine yükseltecek.

Bailadila, yüksek kalite demir cevheri rezervleri olan ormanlık ve dağlık bir bölge olarak öne çıkıyor. Deposit-II maden sahasında toplam 558,84 milyon mt hematit rezervi bulunurken, bunun 351,32 milyon mt’u işletilebilir rezerv olarak sınıflandırılıyor.

Söz konusu kapasite artışının, NMDC’nin uzun vadeli üretim hedeflerini desteklemesi ve Hindistan çelik sektörü için yerel demir cevheri arzını artırması bekleniyor.