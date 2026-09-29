JISF, yatırım öngörülebilirliğini artırmak için yeşil çelik vergi teşviklerinin revize edilmesini talep ediyor

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) 2027 mali yılı vergi reformuna ilişkin önerilerinde çelik üreticilerinin yeşil dönüşüm yatırımlarında öngörülebilirliğin artırılması ve daha güvenilir destek sağlanması amacıyla stratejik sektörlerde yurt içi üretimi teşvik eden vergi düzenlemesinin revize edilmesini talep etti.

Üretime dayalı vergi indirimleri yeşil çelik yatırımlarını destekliyor

2024 mali yılı vergi reformu kapsamında yürürlüğe giren düzenleme, yüksek işletme maliyetlerinin yatırımları sınırlayabildiği stratejik sektörlerde üretim ve satış miktarlarına bağlı olarak kurumlar vergisi indirimi sağlıyor. Yurt içindeki yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında yeşil çeliğin yanı sıra elektrikli araçlar, yeşil kimyasallar, sürdürülebilir havacılık yakıtı ve belirli yarı iletken ürünler yer alıyor.

Uzun vadeli planlama için yararlanma koşullarının değiştirilmesi isteniyor

Hükümetin ücret artışına yönelik hedeflerinin önemini kabul eden JISF, şirketlerin vergi indirimlerinden yararlanmasını engelleyebilen koşulların gözden geçirilmesini talep ederek söz konusu koşulların düzenlemenin üretime dayalı yapısını yansıtması ve orta ve uzun vadeli yatırım kararları için daha fazla öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini belirtti.

Daha kapsamlı ve uzun süreli destek çağrısı

JISF, yeşil çelik üretimiyle bağlantılı yüksek işletme maliyetlerine yönelik desteğin etkinliğini artırmak amacıyla onay ve uygulama sürelerinin uzatılmasını, vergi indirimi üst sınırlarının yükseltilmesini, kapsamın genişletilmesini ve grup şirketlerinin konsolide vergilendirme sisteminden yararlanmasının sağlanmasını önerirken, iyileştirmelerin geriye dönük olarak da uygulanmasını talep etti.

Büyük ölçekli karbonsuzlaşma projeleri istikrarlı teşviklere ihtiyaç duyuyor

Çelik üretiminde dönüşümün uzun zaman aldığını ve yüksek yatırım ve işletme harcamaları gerektirdiğini vurgulayan federasyon, büyük ölçekli yenilikçi elektrik ark ocağı projelerinin toplam tutarının yaklaşık 1,2 trilyon JPY'ye ulaştığına işaret ederek GX çeliğine yönelik kamu alımlarının artırılması ve özel sektör talebini teşvik edecek önlemlerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.