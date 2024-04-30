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JISCO 2023’te 1,05 milyar RMB zarar etti

Salı, 30 Nisan 2024 10:37:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Gansu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi JISCO 2023 yılında yıllık %11,56 düşüşle 39,45 milyar RMB (5,6 milyar $) faaliyet kârı elde ettiğini ancak 2022 yılında 2,48 milyar RMB seviyesinde yer alan net zararının 1,05 milyar RMB (150 milyon $) seviyesine gerilediğini duyurdu.

JISCO’nun faaliyet kârı 2023’ün ilk çeyreğinde yıllık %21,16 düşüşle 8,21 milyar RMB (1,2 milyar $) olurken şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 30,74 milyon RMB net kâra kıyasla 519 milyon RMB (73,1 milyon $) net zarar kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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