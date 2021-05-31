Jingye, Liberty Steel’in tesislerini satın almak istiyor

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 17:35:52 (GMT+3) | İstanbul

Çin’in en büyük inşaat demiri üreticisi ve geçtiğimiz yıldan bu yana İngiltere’de bulunan British Steel’in sahibi Jingye Group, Avrupa pazarındaki varlığını artırmak istiyor. Basında yer alan haberlere göre Jingye Group, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel’in üç çelik tesisini satın almayı hedefliyor. Jingye Group, Scunthorpe tesisinden Liberty’nin İskoçya’daki tesisine levha tedariki yaptığından, şirket ile halihazırda ticari bir ilişki içinde. Kaynaklara göre, Çinli çelik üreticisi, İngiltere’deki filmaşin tesisleriyle daha çok ilgileniyor ancak bu zaman alabilir. Konuya ilişkin bilgisi bulunan bir kaynak, SteelOrbis’e verdiği demeçte, “Görüşmeler devam ediyor, ancak Jingye alım işlemi tamamlandığında tesisleri işletebileceğinden emin olmak istediği için çözülmesi gereken yasal sorunlar var,” dedi.

Öte yandan, bazı piyasa oyuncuları Jingye’nin İngiltere çelik sektöründeki varlığını artırmasının zor olduğuna ve hükümetten bu konuda itiraz gelebileceğine inanıyor. Bir kaynak, “İngiltere hükümeti, havacılık ve savunma gibi kritik sektörleri de ilgilendirdiği için, tek bir Çinli şirketin ülkenin çelik sektörünün büyük bir kısmına sahip olmasına izin vermek istemeyebilir,” şeklinde yorum yaptı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yılın Mart ayında Jingye Group, şirketin İngiltere ve Hollanda’daki varlıkları da dahil olmak üzere İngiltere merkezli British Steel’i satın almıştı ve Scunthorpe, Skinningrove ve Teeside’daki 3.200 kişilik istihdam korunmuştu.