Jindal Steel ve IIT Delhi yapısal çeliğe yönelik araştırmalar yapacak

Hindistan merkezli Jindal Steel Limited (JSL) ile Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, yapısal çelik araştırmalarına yönelik Mükemmeliyet Merkezi kurulması amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Yapısal çeliğin köprüler, yüksek binalar, endüstriyel yapılar ve konut projeleri başta olmak üzere geniş kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken, kurulacak merkezin ülke genelinde altyapı projelerinde yapısal çelik kullanımının artırılmasını teşvik etmeyi hedeflediği ifade edildi. Bu kapsamda daha sürdürülebilir yapıların geliştirilmesine, yapıların yaşam döngüsü maliyetlerinin azaltılmasına ve altyapı projelerinin teslim sürelerinin hızlandırılmasına odaklanılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda;