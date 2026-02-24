Jindal Steel ve IIT Delhi yapısal çeliğe yönelik araştırmalar yapacak

Hindistan merkezli Jindal Steel Limited (JSL) ile Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, yapısal çelik araştırmalarına yönelik Mükemmeliyet Merkezi kurulması amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.
Yapısal çeliğin köprüler, yüksek binalar, endüstriyel yapılar ve konut projeleri başta olmak üzere geniş kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken, kurulacak merkezin ülke genelinde altyapı projelerinde yapısal çelik kullanımının artırılmasını teşvik etmeyi hedeflediği ifade edildi. Bu kapsamda daha sürdürülebilir yapıların geliştirilmesine, yapıların yaşam döngüsü maliyetlerinin azaltılmasına ve altyapı projelerinin teslim sürelerinin hızlandırılmasına odaklanılacağı kaydedildi.
Bu kapsamda;
- Merkezin çelik yapılarda araştırma, tasarım, imalat ve inşaat süreçlerini bir araya getiren uygulama odaklı bir platform olarak faaliyet göstereceği,
- Konut, yüksek yapılar, köprüler ve endüstriyel tesislerde yüksek dayanımlı çelik uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütülerek performans ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiği,
- Yapısal çelik tasarımında kullanılan tasarım kodları, metodolojiler ve mühendislik standartlarının modernizasyonuna katkı sağlanacağı,
- Performans bazlı tasarım yaklaşımı, dayanıklılık, hasar olasılığı düşük sistemler ve çoklu tehlikelere karşı dayanıklılığın teşvik edileceği,
- Ayrıca çelik bazlı inşaatın toplam karbon ayak izinin azaltılmasının da çevresel sürdürülebilirlik açısından temel hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.