Hint SMEL paslanmaz inşaat demiri üretimine başladı

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), kıyı bölgelerinde kullanıma yönelik paslanmaz inşaat demiri üretimine başladığını duyurdu.

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanlığı, tuzlu su ve neme maruz halan kıyı bölgelerinde korozyon direnci ve dayanıklığı sebebiyle paslanmaz inşaat demiri kullanımını teşvik eden genelge yayımlamıştı.

SMEL, paslanmaz inşaat demirinin korozyon direnci, daha uzun süreli dayanıklılığı ve daha az bakım gerektirmesine bağlı olarak TMT çubuklara kıyasla daha avantajlı olduğu ifade etti. Paslanmaz inşaat demiri kullanımının köprü, yüksek katlı binalar, limanlar ve demir yolları gibi zorlu hava koşullarına maruz kalan altyapının bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğini ve kullanım ömrünü uzatabileceğini vurguladı.

Şirket, TMT çubuk, ferroalyaj, sünger demir, kütük, yapısal çelik, çelik boru ve pelet üretimi yapıyor.