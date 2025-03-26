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Jindal Shadeed Umman’daki döküm makinesini yenileyecek

Çarşamba, 26 Mart 2025 13:55:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Shadeed Iron & Steel, Suhar tesisindeki döküm makinesini yenilemek için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaştı. Yenileme çalışmaları tesisteki ürün gamını genişletip yuvarlak 450 mm, yuvarlak 380 mm ve raylar için 250x350 mm ebatlarında çelik üretimine olanak sağlayacak.

Yenileme çalışmalarına bağlı duruş süresini en aza indirmek için yeni ürünler 2025’in Temmuz ayı ve 2026’nın Mart ayları arasında kademeli olarak üretilecek.

Danieli yenileme çalışmaları kapsamında Jindal Shadeed’e aralarında ray üretiminde kullanılacak elektromanyetik karıştırıcılar da içeren gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemleri tedarik edecek. Jindal Shadeed’in bu yatırımla birlikte inşaat, petrol ve doğal gaz, otomotiv, güç üretimi, altyapı ve kimya gibi sektörlere hizmet vermeye başlaması bekleniyor.


Etiketler: Umman Orta Doğu Çelik Üretimi 

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