ArcelorMittal Umman-BAE sınır ötesi demir yolu projesi için ray tedarik ediyor

Pazartesi, 12 Ocak 2026 14:19:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Rails and Special Sections’ın Umman-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) demir yolu projesi için ilk ray sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu sevkiyat, bölgenin ilk sınır ötesi demir yolu ağının geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İlk raylar, ArcelorMittal’in İspanya’da bulunan Gijón tesisinde üretildi ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında limana ulaştı. Sevkiyat; 60E2 ve R260 kalite her biri 25 metre uzunluğunda toplam 3.800 raydan oluşurken, toplam ağırlık 5.700 mt olarak açıklandı.

2026 yılı için ilave sevkiyatlar planlanırken, proje süresince toplam ray tedarikinin 33.100 mt’a ulaşması bekleniyor.

Ağır yük ve yolcu taşımacılığı için tasarlandı

Açıklamaya göre raylar, 32,4 tona kadar aks yüklerine dayanacak şekilde tasarlandı. Bu özellik, dayanıklılık, yüksek performans ve uzun vadeli güvenilirlik sağlıyor. Teknik özelliklerin, demir yolu hattının coğrafi ve çevresel koşullarına uygun şekilde belirlendiği ifade edildi.

Bölgesel bağlantıda stratejik rol

Toplam 238 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı, Umman’daki Sohar kentini BAE’nin ulusal demir yolu ağına bağlayacak. Projenin, iki ülke arasındaki ticaret akışlarını ve lojistik entegrasyonu güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca ticari etkileşimi artırması, şehir merkezleri arasındaki hareketliliği iyileştirmesi ve Umman’ın bölgesel bir lojistik merkez olma hedefini desteklemesi öngörülüyor.

Hattın geliştirilmesi ve işletmesi Hafeet Rail tarafından yapılacak

Demir yolu projesi, Umman merkezli Asyad Group ile BAE merkezli Etihad Rail’in ortak girişimi Hafeet Rail tarafından geliştiriliyor. İnşaatın tamamlanmasının ardından hattın işletmesinden de Hafeet Rail sorumlu olacak.

Umman-BAE demir yolu hattının, sınır ötesi ulaştırma altyapısının entegrasyonunda merkezi bir rol oynaması ve her iki ülkede uzun vadeli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.


