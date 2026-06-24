Jindal SAW Cezayir’de çelik boru üretimi için yatırım planlıyor

Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı (AAPI) tarafından yapılan açıklamaya göre Hint çelik boru üreticisi Jindal SAW Ltd, Cezayir’de çelik boru üretim projesi başlatmaya ilgi duyduğunu ifade etti.

Jindal SAW Yönetim Kurulu Başkanı Prithavi Raj Jindal liderliğindeki üst düzey bir şirket heyeti, planlanan yatırımı sunmak üzere AAPI Genel Müdürü Omar Rekkache ile ajansın genel merkezinde bir araya geldi. Hindistan’ın Cezayir Büyükelçisi Swati Vijay Kulkarni ve şirketten birkaç yetkili de toplantıya katıldı.

Proje, çeşitli çap ve ebatlarda çelik boru üretimine yönelik bir sanayi kompleksinin inşasını kapsıyor. Yatırımın Cezayir’in iç piyasa ihtiyaçlarını desteklemesi ve enerji, su kaynakları ve altyapı sektörlerine hizmet veren sektörleri güçlendirmesi bekleniyor.

Toplantıda taraflar ayrıca Cezayir’in yatırım ortamını, proje uygulama prosedürlerini ve ülkenin yatırım çerçevesi kapsamında sağlanan teşvikleri de konuştu.