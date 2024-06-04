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JFE Steel Güneydoğu Asya’daki boru hattı için ilk UOE çelik boru sevkiyatını gerçekleştirdi

Salı, 04 Haziran 2024 10:43:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., Güneydoğu Asya’da kükürtlü doğal gaz taşıyacak bir boru hattı için ilk UOE çelik boru siparişini sevk ettiğini açıkladı. UOE çelik boru, petrol ve doğal gaz gibi sıvıların taşınması için kalın çelik levhadan yapılmış büyük çaplı kaynaklı çelik borudur.

Söz konusu sipariş kapsamındaki 86.000 mt boru, JFE Steel’in West Japan Works tesisinde üretildi. Şirket, yüzey sertliği azaltılmış çelik levha üretmek için Super-OLAC®-A kontrollü soğutma teknolojisini kullandı.


Etiketler: Boru Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 

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