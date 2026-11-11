Jastrzębska Spółka Węglowa yeniden yapılandırma için ARP'den kredi aldı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), faaliyetlerini ve yeniden yapılandırma programını desteklemek amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde Polonya Sanayi Kalkınma Ajansı (ARP) ile 1,06 milyar PLN'ye (289,2 milyon $) kadar kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu finansman, ilk aşamada Jastrzębskie Zakłady Remontowe ve Przedsiębiorstwo Budowy Szybów şirketlerindeki hisselerin satışına yönelik 9 Mart tarihli ön anlaşma kapsamında alınan 400 milyon PLN (108.5 milyon $) tutarındaki avansın tahakkuk eden faiziyle birlikte geri ödenmesi için kullanılacak. Kalan kaynaklar ise yeniden yapılandırma programının uygulanması sürecinde JSW'nin faaliyetlerinin finansmanına ve işletme giderlerinin azaltılması ile grubun faaliyetlerinin optimize edilmesine yönelik önlemlere ayrılacak. Avans ödemelerinin geri ödenmesinin ardından ARP ile yapılan ön hisse satın alma anlaşması otomatik olarak sona erecek.

Kredi, JSW'nin mevcut kredi sağlayıcıları konsorsiyumunun onayı, teminatların oluşturulması ve maliyet azaltma planları ile uygulanan iyileştirici önlemlere ilişkin raporların sunulması da dahil olmak üzere çeşitli koşullara bağlı olarak dilimler halinde kullandırılacak. Anlaşma 30 Haziran 2038 tarihine kadar yürürlükte kalırken, anapara geri ödemeleri 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek ödemesiz dönemin ardından üçer aylık taksitler halinde başlayacak. Faiz ödemeleri ise herhangi bir ödemesiz dönem olmaksızın üç aylık Varşova Bankalararası Faiz Oranı'na eklenen marj üzerinden üç ayda bir gerçekleştirilecek.

Krediye karşılık JSW'nin madencilik varlıkları, taşınır varlıkları, JSW KOKS ve diğer şirketlerdeki hisseleri ile kömür, kok ve hidrokarbon satışlarından doğan alacakları da dahil olmak üzere çeşitli varlıklar teminat olarak gösterilecek. Anlaşma ayrıca 2032 yılından itibaren 300 milyon PLN'yi (81,4 milyon $) aşan finansal fazlanın JSW ile ARP arasında paylaştırılmasını ve bu tutarın %30'unun kredi anaparasının geri ödenmesine yönlendirilmesini öngören bir mekanizma içeriyor.