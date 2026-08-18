JSW yeniden yapılandırma süreci için kredi başvurusunda bulunacak

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), yönetim kurulunun 1,07 milyar PLN'ye (286,77 milyon $) varan tutarda kredi almak üzere Polonya Sınai Kalkınma Ajansı'na (ARP) başvuruda bulunulmasına onay verdiğini duyurdu.

Şirket, bu yılın Mart ayında imzalanan ön satış anlaşması kapsamında Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (PBSz) ve Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR) hisselerinin ARP'ye satışı yerine söz konusu finansmanın kullanılmasının değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca kredi tutarının ön anlaşmada PBSz ve JZR hisseleri için başlangıçta belirlenen toplam satış bedeline karşılık geldiğini aktardı.

Kredi yeniden yapılandırma sürecini destekleyecek

JSW, krediyle elde edilecek kaynağın yeniden yapılandırma sürecindeki faaliyetlerinin finansmanında kullanılacağını belirtti. Yeniden yapılandırma kapsamında işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve JSW Capital Group'un faaliyetlerinin optimize edilmesine yönelik önlemlerin yer aldığını paylaştı.

Şirket, başvurunun yapılmasının finansmanın sağlanacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Nihai kararın ARP tarafından gerçekleştirilecek ilave mali ve hukuki analizlere, finansman belgeleri üzerinde anlaşmaya varılmasına ve finansman kuruluşlarının onayları da dahil olmak üzere gerekli izinlerin alınmasına bağlı olacağının altını çizdi.