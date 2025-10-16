Polonya hükümeti JSW’nin yeniden yapılandırılmasını destekleyebilir

Reuters’ta çıkan bir habere göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümetin Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA'nın (JSW) yeniden yapılandırılması için kapsamlı bir plan açıklayacağını belirtti. Plan, düşen kömür fiyatları, artan enerji maliyetleri ve düşük maliyetli çelik ithalatından kaynaklı artan rekabet nedeniyle zor durumda olan şirketi istikrara kavuşturmayı amaçlıyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere JSW, likidite durumunu düzeltmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci için hazırlıklara başladı.

Dönüşüm ve istihdam

Tusk, yeniden yapılandırma programının finansal toparlanmayı desteklemek için eş finansmanlı gönüllü işten çıkarmalar ve maaş düzenlemeleri içereceğini belirtti. Hükümetin “JSW'yi dönüştürme ve bu şirketi veya en azından önemli bir bölümünü kurtarma” niyetinin altını çizen Tusk, planı “kesin ve uygulamaya hazır” olarak nitelendirdi.

Polonya savunma sektörünün rolü

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana Polonya, özellikle madencilik, çelik üretimi ve ağır sanayi ile bilinen Silezya bölgesinde savunma ve askeri sanayilerine yatırımlarını artırdı. Tusk, Polish Armaments Group ve savunma sektörünün, şirketin altyapısının ve iş gücünün bir kısmını savunma sanayisine yönelik üretime entegre ederek JSW'nin dönüşümüne katkı sağlayabileceğini öne sürdü.