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Jastrzębska Spółka Węglowa iki yeni kömür üretim aynasında faaliyetlere başladı

Perşembe, 22 Ekim 2026 12:20:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Pniówek ve Knurów madenlerinde toplam 688.000 mt kömür rezervine sahip iki yeni üretim aynasında faaliyetlere başladığını açıkladı.

Şirkete göre Pniówek madenindeki yeni N-9 üretim aynasında faaliyetler 20 Ekim tarihinde başlarken Knurów madenindeki 6 No'lu üretim aynasında üretime 19 Ekim tarihinde başlandı.

Pniówek madenindeki yeni üretim aynası 308.000 mt koklaşabilir taş kömürü rezervine sahip

Pniówek madeninde devreye alınan yeni N-9 üretim aynası, yaklaşık 308.000 mt yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü rezervi içeriyor. Söz konusu üretim aynası 106 metre uzunluğa, 658 metre kazı uzunluğuna ve 4,2 metreye kadar yüksekliğe sahip. Üretim aynasında 69 adet mekanize tavan tahkimat ünitesi bulunuyor.

JSW'ye göre N-9 üretim aynasındaki madencilik faaliyetlerinin Haziran 2027'ye kadar devam etmesi planlanıyor. Yeni üretim aynası, madenin N-2 bölümünde faaliyete alınan ikinci üretim aynası olma özelliğini taşıyor.

Knurów madenindeki yeni üretim aynası 380.000 mt kömür rezervi içeriyor

JSW, Knurów madenindeki 408/3 No'lu kömür damarında bulunan 6 No'lu üretim aynasında da faaliyetlere başladı. Yeni üretim aynası yaklaşık 380.000 mt kömür rezervine sahip olup 240 metre uzunluğunda ve 752 metre kazı uzunluğunda. Üretim aynasının yüksekliği ise 1,5-2,2 metre arasında değişiyor.

Yeni üretim aynalarındaki madencilik faaliyetlerinin 2027 yılının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Madencilik Jastrzębska Spółka Węglowa 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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