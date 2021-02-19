Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak ayında artış gösterdi

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ocak ayında bir önceki aya göre %37,3 artışla toplam ağırlığı 1.208.650 gros tona ulaşan ve 12 adedi yük gemisi, 18 adedi genel kargo gemisi ve 1 adedi tanker olan 31 gemi siparişi aldı. Aralık ayında yeni gemi siparişleri 18 adet olarak kaydedilmişti.
Bununla birlikte, Aralık ayında 365.252 gros ton ağırlığında 9 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ocak ayında toplam 1.016.840 gros ton ağırlığında 25 gemi ihraç etti.