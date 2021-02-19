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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak ayında artış gösterdi

Cuma, 19 Şubat 2021 11:38:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ocak ayında bir önceki aya göre %37,3 artışla toplam ağırlığı 1.208.650 gros tona ulaşan ve 12 adedi yük gemisi, 18 adedi genel kargo gemisi ve 1 adedi tanker olan 31 gemi siparişi aldı. Aralık ayında yeni gemi siparişleri 18 adet olarak kaydedilmişti.

Bununla birlikte, Aralık ayında 365.252 gros ton ağırlığında 9 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ocak ayında toplam 1.016.840 gros ton ağırlığında 25 gemi ihraç etti.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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