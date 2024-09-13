 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz’da aylık %1,1 yükseldi

Cuma, 13 Eylül 2024 11:24:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 747.453 mt’a kıyasla %4,8 düşüşle 711.197 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71’i iç piyasaya, kalan %29’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 681.925 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %8,4 artış ve yıllık %2 düşüşle 1,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %17,2’si iç piyasaya, %82,8’i ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %17,4 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %1,2 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %3,7 düştü

12 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %11,8 arttı

16 May | Çelik Haberler

Romanya’da yassı mamul fiyatları tatil öncesinde yatay

03 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında aylık %8,9 arttı

17 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Romanya’da yassı mamul tüccarları sıcak sac fiyatlarını düşürse de üreticilerin teklifleri yatay

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık %3,6 arttı

18 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis