Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz’da aylık %1,1 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 747.453 mt’a kıyasla %4,8 düşüşle 711.197 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71’i iç piyasaya, kalan %29’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 681.925 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %8,4 artış ve yıllık %2 düşüşle 1,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %17,2’si iç piyasaya, %82,8’i ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %17,4 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.