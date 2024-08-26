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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %1,2 arttı

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 16:40:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 691.277 mt’a kıyasla %1,4 yükselişle 700.795 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,3’ü iç piyasaya, kalan %17,1’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Haziran ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6,7 ve yıllık %1,8 düşüşle 668.245 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %4,6 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %31’i iç piyasaya, %69’u ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %11 artış ve yıllık %17,3 düşüşle 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

 


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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