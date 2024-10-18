Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos’ta aylık %22,1 geriledi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %22,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 673.469 mt’a kıyasla %17,4 düşüşle 555.997 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %66,6’sı iç piyasaya, kalan %33,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ağustos ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6,8 ve yıllık %14,3 düşüşle 635.858 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %14 ve yıllık %7,3 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %13,4’ü iç piyasaya, %86,6’sı ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %6,7 ve yıllık %0,7 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.