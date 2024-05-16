Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %11,8 arttı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 11:56:39 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 841.749 mt’a kıyasla %8,3 düşüşle 771.441 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71,5’i iç piyasaya, kalan %28,5’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mart ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %13,5 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 800.350 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %26,3 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 1,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,7’si iç piyasaya, %80,3’ü ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %13,2 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.