Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül’de aylık %25,9 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre bu yılın Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı, bir önceki aya kıyasla %25,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 787.930 mt’a kıyasla %10,6 düşüşle 703.838 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %68,2’si iç piyasaya, kalan %31,8’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Eylül ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,6 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 658.819 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,9 ve yıllık %7,1 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,8’i iç piyasaya, %80,2’si ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %16,6 ve yıllık %5,5 düşüşle 1,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.