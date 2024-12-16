Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim’de aylık %1,5 geriledi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre bu yılın Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı, bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 739.827 mt’a kıyasla %5,9 düşüşle 695.651 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71’i iç piyasaya, kalan %29’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,6 artış ve yıllık %3,7 düşüşle 676.397 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık ve yıllık %6,4 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,4’ü iç piyasaya, %76,6’sı ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %1,9 artış ve yıllık %10,2 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.