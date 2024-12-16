 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim’de aylık %1,5 geriledi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 16:07:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre bu yılın Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı, bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 739.827 mt’a kıyasla %5,9 düşüşle 695.651 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71’i iç piyasaya, kalan %29’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,6 artış ve yıllık %3,7 düşüşle 676.397 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık ve yıllık %6,4 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,4’ü iç piyasaya, %76,6’sı ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %1,9 artış ve yıllık %10,2 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül’de aylık %25,9 arttı

14 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos’ta aylık %22,1 geriledi

18 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz’da aylık %1,1 yükseldi

13 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında aylık %1,2 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %3,7 düştü

12 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %11,8 arttı

16 May | Çelik Haberler

Romanya’da yassı mamul fiyatları tatil öncesinde yatay

03 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında aylık %8,9 arttı

17 Nis | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

09 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis