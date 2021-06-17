Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında %0,5 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:03:59 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Nisan ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %8,5 ve geçen yılın Nisan ayına göre %0,5 düşüş göstererek 725.099 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70’i iç piyasaya, kalan %30’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Nisan ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %7,7 düşüş ve yıllık %2,3 artışla 707.689 mt oldu.

Bununla birlikte, Nisan ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %18,8 ve yıllık %14,4 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %29’u iç piyasaya, %71’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %8,6 düşüş ve yıllık bazda %9,2 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.