﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında %0,5 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:03:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Nisan ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %8,5 ve geçen yılın Nisan ayına göre %0,5 düşüş göstererek 725.099 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70’i iç piyasaya, kalan %30’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Nisan ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %7,7 düşüş ve yıllık %2,3 artışla 707.689 mt oldu.

Bununla birlikte, Nisan ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %18,8 ve yıllık %14,4 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %29’u iç piyasaya, %71’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %8,6 düşüş ve yıllık bazda %9,2 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  sıcak haddelenmiş  ticaret  levha  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Haz

Tokyo Steel Haziran’da yalnızca kalın levha fiyatlarını artırdı, diğer ürünlerin fiyatı sabit
31  May

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 düştü
24  May

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart’ta aylık %17,1 arttı
21  May

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6 düştü
21  May

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında %4,5 düştü