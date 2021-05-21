Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında %4,5 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:25:15 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %25,4 artış ve geçen yılın Mart ayına göre %4,5 düşüş göstererek 792.153 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70’i iç piyasaya, kalan %30’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Mart ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %19,1 ve yıllık %5,5 artışla 767.126 mt oldu.

Bununla birlikte, Mart ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %16 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 1,45 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %28’i iç piyasaya, %72’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %17,1 artış ve yıllık bazda %2,7 düşüşle 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.