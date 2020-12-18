Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında %12,4 düştü

Cuma, 18 Aralık 2020 14:10:37 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %11,1 artış ve geçen yılın Ekim ayına göre %12,4 düşüş göstererek 719.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %77’sı iç piyasaya, kalan %23’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,8 ve yıllık %21,2 düşüşle 658.000 mt oldu.

Bununla birlikte, Ekim ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %6,5 artış ve yıllık %3,7 düşüşle 1,30 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %24’ü iç piyasaya, %76’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %15,8 artış ve yıllık bazda %14,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.