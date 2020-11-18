Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında %26,3 düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 12:27:49 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %2,4 ve geçen yılın Eylül ayına göre %26,3 düşüş göstererek 647.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %76’sı iç piyasaya, kalan %24’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,3 ve yıllık %17 düşüşle 677.000 mt oldu.

Bununla birlikte, Eylül ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,6 ve yıllık %14 düşüşle 1,22 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22’si iç piyasaya, %78’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %19,5 ve yıllık bazda %11,5 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.