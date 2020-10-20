Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında %8,5 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 11:45:45 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %2,35 ve geçen yılın Ağustos ayına göre %8,5 düşüş göstererek 663.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73’ü iç piyasaya, kalan %27’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Ağustos ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %7 artışla ve yıllık %12,2 düşüşle 686.000 mt oldu.

Bununla birlikte, Ağustos ayında Japonya'nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %19 artışla ve yıllık %8,5 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %18’i iç piyasaya, %82’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %24,4 artarken, yıllık bazda %11,9 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.