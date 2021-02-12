Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında %15,3 düştü

Cuma, 12 Şubat 2021 16:13:04 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %8,5 ve geçen yılın Kasım ayına göre %15,3 düşüş göstererek 657.759 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73’ü iç piyasaya, kalan %27’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,9 ve yıllık %18,5 düşüşle 639.000 mt oldu.

Bununla birlikte, Kasım ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,9 ve yıllık %7,1 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %31’i iç piyasaya, %69’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %0,8 artış ve yıllık bazda %0,8 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.