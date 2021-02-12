﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında %15,3 düştü

Cuma, 12 Şubat 2021 16:13:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %8,5 ve geçen yılın Kasım ayına göre %15,3 düşüş göstererek 657.759 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73’ü iç piyasaya, kalan %27’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,9 ve yıllık %18,5 düşüşle 639.000 mt oldu.

Bununla birlikte, Kasım ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,9 ve yıllık %7,1 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %31’i iç piyasaya, %69’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %0,8 artış ve yıllık bazda %0,8 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Uzak Doğu  levha  yassı ürünler  Japonya  ticaret  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Şub

Kanada Türkiye’den ithal kalın levhaya yönelik soruşturmayı sonlandırdı, diğerleri için zarar tespit etti
09  Şub

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %18,3 düştü
29  Oca

Japonya’nın çelik ihracatı 2020’de %4,9 düştü
22  Oca

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %3,6 arttı
19  Oca

Nippon Steel, Kimitsu galvanizleme hattında üretime başladı, Kashima’daki yüksek fırını yeniden devreye aldı