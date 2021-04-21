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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında %11,9 düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 13:58:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %3,9 artış ve geçen yılın Şubat ayına göre %11,9 düşüş göstererek 631.323 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %76’sı iç piyasaya, kalan %24’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Şubat ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1 ve yıllık %15,5 düşüşle 644.048 mt oldu.

Bununla birlikte, Şubat ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,7 artış ve yıllık %5,8 düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23’ü iç piyasaya, %77’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %8,8 ve yıllık bazda %8,1 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: yassı ürünler  levha  Uzak Doğu  sıcak haddelenmiş  Japonya  ticaret  |  benzer haberler »


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