Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında %13,6 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 11:21:45 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %4 ve geçen yılın Ocak ayına göre %13,6 düşüş göstererek 607.129 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %79’u iç piyasaya, kalan %21’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Ocak ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %0,4 ve yıllık %11,4 düşüşle 650.959 mt oldu.

Bununla birlikte, Ocak ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,7 artış ve yıllık %7,9 düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %28’i iç piyasaya, %72’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %8,7 artış ve yıllık bazda %12,7 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.