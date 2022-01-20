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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında %15 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 10:14:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %7,4 düşüş ve geçen yılın Kasım ayına göre %15 artış göstererek 756.982 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71’i iç piyasaya, kalan %29’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %4,3 düşüş ve yıllık %18,2 artışla 755.942 mt oldu.

Bununla birlikte, Kasım ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %3 ve yıllık %16,3 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %26’sı iç piyasaya, %74’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %2,1 düşüş ve yıllık bazda %8,8 artışla 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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