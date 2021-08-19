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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Haziran ayında %15,9 arttı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 12:14:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Haziran ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %21,1 ve geçen yılın Haziran ayına göre %15,9 artış göstererek 781.475 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72’si iç piyasaya, kalan %28’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Haziran ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,3 ve yıllık %13,2 artışla 754.123 mt oldu.

Bununla birlikte, Haziran ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %3,6 ve yıllık %62,1 artışla 1,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %31’i iç piyasaya, %69’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %4,1 düşüş ve yıllık bazda %40,4 artışla 1,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  levha  Uzak Doğu  Japonya  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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