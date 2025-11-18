 |  Giriş 
Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %3,5 düştü

Salı, 18 Kasım 2025 10:42:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in toplam sıcak sac ve levha ihracatı yıllık bazda %3,5 düşüşle 60,45 milyon mt seviyesinde oldu.

Sadece Ekim ayında ise Çin, yılık bazda %22,6, Eylül ayına göre ise %6,7 düşüşle 5,97 milyon mt sıcak sac ve levha ihracatı gerçekleştirdi. 

SteelOrbis verilerine göre Ekim ayında Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları önce geriledi ama ay bitmeden yükseldi. Fiyatlar en yüksek seviyesine 1-13 Ekim tarihleri arasında ortalama 480$/mt FOB seviyesine çıkarak ulaştı, 17-27 Ekim döneminde ise ayın en düşük seviyesi olan 473$/mt FOB’a geriledi.

Piyasa katılımcıları Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimin azalmasının Kasım ve Aralık aylarında ihracatta toparlanma için elverişli koşullar yaratabileceğini ve bunun Çin’in sıcak rulo sac ihracatına olumlu yansıyacağını düşünüyor.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

