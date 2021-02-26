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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %13,1 düştü

Cuma, 26 Şubat 2021 15:14:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %3,7 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %13,1 düşüş göstererek 2,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 325.506 mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 399.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 160.059 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %40,4 artışla 423.178 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 69.970 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Ocak 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

240.017

-23,1

-26,7

Çubuk

16.747

-42,9

-46,5

Filmaşin

32.319

-14,8

28

Levha

150.761

-25,4

-18,4

Sıcak rulo

879.459

9,8

-15,7

Soğuk rulo

143.040

-7,2

-24,3

Galvanizli sac

182.512

6,2

2,9

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