Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %13,1 düştü

Cuma, 26 Şubat 2021 15:14:28 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %3,7 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %13,1 düşüş göstererek 2,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 325.506 mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 399.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 160.059 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %40,4 artışla 423.178 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 69.970 mt olarak kaydedildi.