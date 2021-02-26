Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %13,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %3,7 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %13,1 düşüş göstererek 2,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,5 düşüşle 325.506 mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 399.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 160.059 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %40,4 artışla 423.178 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6,4 düşüşle 69.970 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Ocak 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
240.017
|
-23,1
|
-26,7
|
Çubuk
|
16.747
|
-42,9
|
-46,5
|
Filmaşin
|
32.319
|
-14,8
|
28
|
Levha
|
150.761
|
-25,4
|
-18,4
|
Sıcak rulo
|
879.459
|
9,8
|
-15,7
|
Soğuk rulo
|
143.040
|
-7,2
|
-24,3
|
Galvanizli sac
|
182.512
|
6,2
|
2,9