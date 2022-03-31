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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %4 düştü

Perşembe, 31 Mart 2022 09:54:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %7,5 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %5 düşüş göstererek 2,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 4,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %34,4 artışla 860.518 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 698.110 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 294.163 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 745.057 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %8,8 düşüşle 164.698 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Şubat (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

282.266

16,1

525.398

-0,6

Çubuk

37.801

-6,4

78.186

64,2

Filmaşin

39.661

24,9

71.410

-10,8

Levha

224.330

1,3

445.721

40,8

Sıcak sac

817.521

2,1

1.618.007

-5,2

Soğuk sac

156.146

12,7

294.659

-10,1

Galvanizli sac

175.666

24,2

317.149

-21,9

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