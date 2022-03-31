Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %4 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %7,5 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %5 düşüş göstererek 2,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 4,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %34,4 artışla 860.518 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 698.110 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 294.163 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 745.057 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %8,8 düşüşle 164.698 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Şubat (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
282.266
|
16,1
|
525.398
|
-0,6
|
Çubuk
|
37.801
|
-6,4
|
78.186
|
64,2
|
Filmaşin
|
39.661
|
24,9
|
71.410
|
-10,8
|
Levha
|
224.330
|
1,3
|
445.721
|
40,8
|
Sıcak sac
|
817.521
|
2,1
|
1.618.007
|
-5,2
|
Soğuk sac
|
156.146
|
12,7
|
294.659
|
-10,1
|
Galvanizli sac
|
175.666
|
24,2
|
317.149
|
-21,9