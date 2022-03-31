Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %4 düştü

Perşembe, 31 Mart 2022 09:54:29 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Şubat ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Ocak ayına göre %7,5 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %5 düşüş göstererek 2,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 4,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %34,4 artışla 860.518 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 698.110 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 294.163 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %21,3 düşüşle 745.057 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %8,8 düşüşle 164.698 mt olarak kaydedildi.