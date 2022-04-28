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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,6 düştü

Perşembe, 28 Nisan 2022 12:07:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %22,3 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %0,3 düşüş göstererek 3,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 8,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %39,2 artışla 1,42 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,7 düşüşle 1,13 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,1 düşüşle 444.083 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %18,3 düşüşle 1,19 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,7 artışla 287.788 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Mart (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Mart (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

257.758

-8,7

783.155

-11

 

Çubuk

69.779

84,6

147.965

65,3

 

Filmaşin

42.789

7,9

114.199

-11,8

 

Levha

268.260

19,6

713.981

24,3

 

Sıcak sac

1.082.557

32,4

2.700.563

0,7

 

Soğuk sac

185.612

18,8

480.271

-9,3

 

Galvanizli sac

192.473

9,6

509.622

-19,6

 

Etiketler: filmaşin galvanizli sıcak haddelenmiş levha soğuk haddelenmiş yassı ürünler uzun ürünler Japonya Uzak Doğu ith/ihr istatistikleri 

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