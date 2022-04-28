Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,6 düştü

Perşembe, 28 Nisan 2022 12:07:57 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %22,3 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %0,3 düşüş göstererek 3,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 8,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %39,2 artışla 1,42 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,7 düşüşle 1,13 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,1 düşüşle 444.083 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %18,3 düşüşle 1,19 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,7 artışla 287.788 mt olarak kaydedildi.