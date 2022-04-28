Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,6 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Şubat ayına göre %22,3 artış ve bir önceki yılın Mart ayına göre %0,3 düşüş göstererek 3,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 8,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %39,2 artışla 1,42 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,7 düşüşle 1,13 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,1 düşüşle 444.083 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %18,3 düşüşle 1,19 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,7 artışla 287.788 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Mart (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
257.758
|
-8,7
|
783.155
|
-11
|
|
Çubuk
|
69.779
|
84,6
|
147.965
|
65,3
|
|
Filmaşin
|
42.789
|
7,9
|
114.199
|
-11,8
|
|
Levha
|
268.260
|
19,6
|
713.981
|
24,3
|
|
Sıcak sac
|
1.082.557
|
32,4
|
2.700.563
|
0,7
|
|
Soğuk sac
|
185.612
|
18,8
|
480.271
|
-9,3
|
|
Galvanizli sac
|
192.473
|
9,6
|
509.622
|
-19,6
|