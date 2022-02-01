﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı 2021’de %7 arttı

Salı, 01 Şubat 2022 14:23:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %2,4 düşüş ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %10 artış göstererek 2,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %7 artışla 34,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2021 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,8 artışla 4,89 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 5,12 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 2,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %55,4 artışla 5,93 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,5 artışla 1,17 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Aralık (mt)

Aylık değişim (%)

2021 (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

292.474

-9,5

3.646.136

-10

Çubuk

43.169

25

617.747

75

Filmaşin

52.264

41,3

529.306

40,7

Levha

223.787

-9,1

2.651.902

6,5

Sıcak sac

892.522

-7,1

10.701.303

-1,8

Soğuk sac

170.265

-6,3

2.114.108

23,1

Galvanizli sac

200.102

0,3

2.553.607

32

Etiketler: soğuk haddelenmiş  filmaşin  Uzak Doğu  yarı ürünler  sıcak haddelenmiş  galvanizli  yassı ürünler  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  levha  Japonya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Şub

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2021’de %20,8 arttı
31 Oca

Hoa Phat’ın satış geliri 2021’de arttı, rekor seviyede kâr elde edildi
25 Oca

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,3 düştü
20 Oca

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında %15 arttı
12 Oca

Hoa Phat’ın çelik satışları 2021’de %35 arttı