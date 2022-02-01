Japonya’nın çelik ihracatı 2021’de %7 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %2,4 düşüş ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %10 artış göstererek 2,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %7 artışla 34,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2021 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,8 artışla 4,89 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 5,12 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 2,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %55,4 artışla 5,93 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,5 artışla 1,17 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Aralık (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
2021 (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
292.474
|
-9,5
|
3.646.136
|
-10
|
Çubuk
|
43.169
|
25
|
617.747
|
75
|
Filmaşin
|
52.264
|
41,3
|
529.306
|
40,7
|
Levha
|
223.787
|
-9,1
|
2.651.902
|
6,5
|
Sıcak sac
|
892.522
|
-7,1
|
10.701.303
|
-1,8
|
Soğuk sac
|
170.265
|
-6,3
|
2.114.108
|
23,1
|
Galvanizli sac
|
200.102
|
0,3
|
2.553.607
|
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