Japonya’nın çelik ihracatı 2021’de %7 arttı

Salı, 01 Şubat 2022 14:23:35 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayına göre %2,4 düşüş ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %10 artış göstererek 2,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %7 artışla 34,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2021 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,8 artışla 4,89 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 5,12 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 2,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %55,4 artışla 5,93 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %32,5 artışla 1,17 milyon mt olarak kaydedildi.