Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %2,9 düştü

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:08:38 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %14,9 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %2,9 düşüş göstererek 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %22,8 artışla 399.600 mt, Çin’e ihracatı yıllık %24,8 düşüşle 300.693 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,2 düşüşle 137.271 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %24,9 düşüşle 317.746 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 81.378 mt olarak kaydedildi.