Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %2,9 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %14,9 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %2,9 düşüş göstererek 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %22,8 artışla 399.600 mt, Çin’e ihracatı yıllık %24,8 düşüşle 300.693 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,2 düşüşle 137.271 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %24,9 düşüşle 317.746 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 81.378 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Ocak 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
243.132
|
-16,9
|
1,3
|
Çubuk
|
40.385
|
-6,5
|
141,1
|
Filmaşin
|
31.749
|
-39,3
|
-1,8
|
Levha
|
221.391
|
-1,1
|
46,8
|
Sıcak sac
|
800.486
|
-10,3
|
-8,9
|
Soğuk sac
|
138.513
|
-18,6
|
-3,1
|
Galvanizli sac
|
141.483
|
-29,3
|
-22,5