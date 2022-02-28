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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %2,9 düştü

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:08:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı Aralık ayına göre %14,9 ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %2,9 düşüş göstererek 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %22,8 artışla 399.600 mt, Çin’e ihracatı yıllık %24,8 düşüşle 300.693 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,2 düşüşle 137.271 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %24,9 düşüşle 317.746 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %16,3 artışla 81.378 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Ocak 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

243.132

-16,9

1,3

Çubuk

40.385

-6,5

141,1

Filmaşin

31.749

-39,3

-1,8

Levha

221.391

-1,1

46,8

Sıcak sac

800.486

-10,3

-8,9

Soğuk sac

138.513

-18,6

-3,1

Galvanizli sac

141.483

-29,3

-22,5

Etiketler: levha  Uzak Doğu  filmaşin  Japonya  ith/ihr istatistikleri  soğuk haddelenmiş  galvanizli  sıcak haddelenmiş  yarı ürünler  uzun ürünler  yassı ürünler  |  benzer haberler »

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