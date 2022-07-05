Japonya’nın araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %14,7 düştü

Salı, 05 Temmuz 2022 11:59:31 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Nisan ayında yıllık %19 düşüşle 584.420 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %14,7 düşerek 2.544.429 adet oldu.

Öte yandan Nisan ayında ülkede araç satışları yıllık %14,4 düşerek 299.620 adet oldu. Satışlar yılın ilk dört ayında ise yıllık %15,9 düşüşle 1.496.849 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Nisan ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,6 düşüşle 314.263 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %12,6 düşerek 1.217.621 adet oldu.