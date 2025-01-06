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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,9 düştü

Pazartesi, 06 Ocak 2025 11:38:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Ekim ayında yıllık %0,2 düşüşle 816.836 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %7,9 düşerek 6.817.739 adet oldu.

Ekim ayında ülkede araç satışları yıllık %1,1 artışla 402.310 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk on ayında ise yıllık %7,6 düşüşle 3.702.179 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 389.783 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 3.450.537 adet seviyesine indi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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