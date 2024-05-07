Japonya’nın araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %12,1 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Şubat ayında yıllık %16,5 düşüşle 616.763 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %12,1 düşerek 1.194.889 adet oldu.
Şubat ayında ülkede araç satışları yıllık %19,2 düşerek 344.820 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk iki ayında ise yıllık %16 düşüşle 679.696 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,8 artışla 350.166 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %13,3 artışla 645.299 adet seviyesine yükseldi.