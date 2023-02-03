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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde değişmedi

Cuma, 03 Şubat 2023 10:37:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %1,4 artışla 767.244 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 7.136.888 adet seviyesine kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 7.136.492 adet oldu.

Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %7 artarak 377.079 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk 11 ayında ise yıllık %6,2 düşüşle 3.856.956 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 371.870 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,6 artarak 3.456.294 adet oldu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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