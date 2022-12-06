Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %3,2 azaldı

Salı, 06 Aralık 2022 11:44:02 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Eylül ayında yıllık %76 artışla 757.799 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %3,2 düşerek 5.675.088 adet oldu.

Eylül ayında ülkede araç satışları yıllık %24,1 artarak 395.163 adet olurken, satışlar yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %10,3 düşüşle 3.120.718 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %84,5 artışla 369.095 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %3,4 düşerek 2.752.466 adet oldu.